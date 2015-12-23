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    • Увольнение ван Гаала обойдется «Манчестер Юнайтед» в 10 миллионов

    Увольнение ван Гаала обойдется «Манчестер Юнайтед» в 10 миллионов

    Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал не намерен уходить в отставку по собственному желанию.

    Руководство манкунианцев пыталось полюбовно договориться с голландцем о расторжении контракта, но он отказался идти на компромисс. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" придется заплатить ван Гаалу полную сумму компенсации за досрочный разрыв контракта, которая составит 10 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что ван Гаал будет уволен, если "МЮ" проиграет в одном из двух ближайших матчей чемпионата Англии против "Сток Сити" и "Челси".

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.12.2015 19:25
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    Комментарии (3)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450888843
    да хоть 20 пусть толька свалит
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    ROONEY_1988
    1450934700
    дайте 20 пусть валит
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    ologreds
    1694996539
    numo452867
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