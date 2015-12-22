Мини-футбол. «Тюмень» оставила «Норильский никель» без очков

«Тюмень» на выезде дважды одолела «Норильский никель» в рамках матче 13-го тура Суперлиги. Отметим, что в первой игре покер на свой счет записал тюменец Антошкин. Екатеринбургская «Синара» с трудом отняла очки у столичного клуба КПРФ.

Чемпионат России. Суперлига. 13-й тур. Первые матчи

Прогресс (Глазов) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Лысков, 9. 0:2 – Сигнев, 16. 0:3 – Сигнев, 27. 0:4 – Афанасьев, 32. 1:4 – Райхель, 47. 1:5 – Робиньо, 49.

КПРФ (Москва) – Синара (Екатеринбург) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бастриков, 30. 1:1 – Гончаров, 44. 1:2 – Аширов, 49.

Норильский никель (Норильск) – Тюмень – 2:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Чащин, 8. 1:1 – Неведров, 16. 2:1 – Шамсутдинов, 33. 2:2 – Антошкин, 37. 2:3 – Антошкин, 40. 2:4 – Антошкин, 46. 2:5 – Антошкин, 46.

Новая генерация (Сыктывкар) – Политех (Санкт-Петербург) – 5:4 (3:2)

Голы: 0:1 – Костыгин, 5. 1:1 – Мариньо, 12. 1:2 – Кузенок, 18. 2:2 – Талес, 19 (с пенальти, 6 м). 3:2 – Семуков, 22. 4:2 – Талес, 27. 4:3 – Кузенок, 30. 4:4 – Кузнецов, 40. 5:4 – Талес, 47.

Сибиряк (Новосибирск) – Ухта – 9:5 (3:1)

Голы: 1:0 – Волынюк, 8. 2:0 – Кавалканте, 8. 3:0 – Плахов А., 20. 3:1 – Кавалканте, 23 (в свои ворота). 4:1 – Иванов, 29. 4:2 – Кравцов, 29. 4:3 – Сивец, 30. 5:3 – Иванов, 33. 6:3 – Кавалканте, 36. 7:3 – Плахов Н., 40. 8:3 – Главатских, 44. 8:4 – Костюков, 44. 8:5 – Волынюк, 48 (в свои ворота). 9:5 – Главатских, 50.

Динамо (Московская область) – Дина (Москва) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Бадретдинов, 7. 2:0 – Пула, 18. 3:0 – Сирило, 23. 3:1 – Хамадиев, 40.

Вторые матчи

Норильский никель (Норильск) – Тюмень – 2:7 (1:4)

Голы: 1:0 – Федоров, 13. 1:1 – Вахитов, 21. 1:2 – Батырев, 22. 1:3 – Антошкин, 23. 1:4 – Батырев, 24. 1:5 – Лобков, 27. 1:6 – Соколов, 31. 1:7 – Неведров, 36. 2:7 – Чащин, 36.

Прогресс (Глазов) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Марсенио, 9. 1:1 – Мелконян, 12. 2:1 – Мелконян, 37. 2:2 – катата, 39. 2:3 – Ниязов, 40. 3:3 – Ройхель, 50.

Новая генерация (Сыктывкар) – Политех (Санкт-Петербург) – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дяк, 33. 1:1 – Талес, 41. 2:1 – Соколов, 44. 2:2 – Шарипов, 45. 3:2 – Семуков, 49.

КПРФ (Москва) – Синара (Екатеринбург) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Шистеров, 23. 0:2 – Герасимов, 28. 0:3 – Агапов, 48. 1:3 – Шакиров, 50.