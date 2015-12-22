Рабинер: «В болельщицкой среде Федуна называют Нольтрофеич»

Известный журналист Игорь Рабинер считает, что владелец «Спартака» Леонид Федун не в состоянии успешно управлять клубом.

«Федун как, по сути дела, единоличный управленец доказал, что добиться чего-то со "Спартаком" не в состоянии. Недаром в болельщицкой среде он уже получил прозвище Нольтрофеич. Никто не отнимает заслуг у Федуна в связи со строительством долгожданного - и отличного - спартаковского стадиона, но строить арену и управлять клубом - абсолютно разные вещи. Увы, второе получается у него гораздо хуже.

В сочетании двух предложений знаменитой фразы "У нас вырос юный Месси - Денис Давыдов. Главное - его не перехвалить" - вся суть Федуна-менеджера, которого бросает то в жар, то в холод", - сказал Рабинер.

