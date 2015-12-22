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  • Колосков: «То, что Платини заплатили не вовремя - не повод для беспредела»

Колосков: «То, что Платини заплатили не вовремя - не повод для беспредела»

22 декабря 2015, 09:17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с отстранением на восемь лет от футбольной деятельностью президента ФИФА Зеппа Блаттера и главы УЕФА Мишеля Платини.

«Трудно судить, когда не находишься в центре этих событий. Знаем только, что заплатили Платини два миллиона за проделанную работу, но заплатили почему-то не вовремя. Но это же не повод учинять беспредел.

Как можно двух таких выдающихся людей на восемь лет отлучить от футбола только за то, что не вовремя были выплачены деньги предусмотренные договоренностями? Это неадекватное наказание для людей, всю жизнь посвятивших футболу.

Шансов вернуться у Платини, конечно, нет. Он уже не мальчик. И потом шлейф этого скандала останется. Очевидно, Мишелю нужно ориентироваться на другой вид деятельности, не связанный с футболом.

Он уже считал, что оправдался, когда его дело слушали в арбитражном суде Лозанны. Платини нашел аргументы в свою защиту. Суд порекомендовал комитету по этике не продлевать наказание. Комитет не послушал, отстранив Платини на восемь лет. У каждого своя правда, а мы, к сожалению, много не знаем", - сказал Колосков.

Источник: «Советский спорт»
Весь мир Блаттер Зепп Платини Мишель
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