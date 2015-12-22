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    Анри: «Не понимаю, что Марсьяль делает на фланге»

    Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Норвича" (1:2) заявил, что главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал неправильно использует нападающего Антони Марсьяля. Французский форвард не может поразить ворота уже на протяжении девяти матчей АПЛ.

    "Почему Марсьяль играет на фланге? Я не знаю, что он там делает.Он должен в штрафной один в один обыгрывать соперников и забивать голы, а в итоге стоит на фланге и почти не касается мяча. Думаю, что вокруг Марсьяля должна строиться игра в атаке", - считает Анри.

    Источник: Skysports

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    22.12.2015 08:38
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    Комментарии (4)
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    BARCLAYS_APL
    1450765835
    Комментируй на своем SKY SPORT Остальное не твое
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    headdevil
    1450797284
    Ван Гаал в принципе валенок.
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    ologreds
    1694996548
    numo452724
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