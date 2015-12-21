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    Бубнов: «Я за лимит – четыре легионера на поле максимум»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о лимите на легионеров в положительном ключе.

    «Новый формат себя проявил так, что у нас появились российские игроки, расширился список кандидатов в сборную. Я за жесткий лимит – максимум четыре легионера на поле, плюс легионеры уровня сборной. Тренеры, когда в клубах, говорят об отмене лимита, а когда в сборной – за лимит. Хотя вот Слуцкий все равно против лимита. Но он по-другому не может сказать, потому что идеолог всего этого – Гинер. Это лишний раз говорит о том, что тренеры повторяют за президентами», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.12.2015 07:05
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    Комментарии (3)
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    Diviasil
    1450683422
    Лимит?Лимит гробит наш и без того ущербный футбол.
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    sidul1
    1450690675
    зачем нужна сборная,если чемпионат будет без звезд,только играя в сильном чемпионате уровень игроков растет,пора сделать наш чемпионат уровня бундес лиги и больше футбольных полей для детей
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    ologreds
    1694996555
    numo452601
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