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    • Бубнов: «На сегодня можно сказать, что «Зенит» чемпионат провалил»

    Бубнов: «На сегодня можно сказать, что «Зенит» чемпионат провалил»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство, а также дал оценку осеннему выступлению питерцев в чемпионате России и Лиге чемпионов.

    «Перед Боашем была задача – выступить как можно лучше в Лиге чемпионов, то есть выйти в плей-офф. Но руководство подразумевало, что команда без проблем должна параллельно решать задачи в чемпионате. А с учетом того, что пошел конфликт, Боаш заявил об уходе, то он сконцентрировался на задаче в Лиге чемпионов. Это его приоритет. Хотя если брать стратегически, то приоритетом должен стать чемпионат, а Лига чемпионов должна идти параллельно. И все команды ведущих чемпионатов так и делают. Другое дело, что у «Реала», Барсы» или «Бавария» ресурса хватает. Но не думаю, что перед этими клубами стоит задача в первую очередь выиграть Лигу чемпионов – у них стоит задача выиграть чемпионат, а Лига чемпионов идет уже параллельно. В чемпионате нужно создавать такой ресурс, чтобы ты решая вопросы здесь, мог решать задачи постепенно и в Европе, в Лиге чемпионов. И у «Зенита» бы в чемпионате возникли бы проблемы, не завали ЦСКА концовку. Кстати, после 18-ти туров в прошлом чемпионате у «Зенита» было на 14 очков больше, чем сейчас. А ЦСКА набрал те же самые 37 очков. И думаю, что «Зенит» еще за чемпионство может весной побороться. Но на сегодня можно говорить, что «Зенит» провалил чемпионат», – сказал Бубнов.

    По прошествии 18-ти туров «Зенит» занимает шестую строчку в таблице РФПЛ, набрав 30 очков и отставая от идущего на первом месте ЦСКА на семь баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.12.2015 23:47
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    Комментарии (7)
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    narkozanos
    1450649997
    Минимум втрое место займут,но из лч вылетят
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    bringing
    1450664988
    Всё,как и положено
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    Zeff
    1450676304
    Второе место никуда не денется. А чемпионат наш стал таким неинтересным. Тут еще Гинер с покупками матчей все портит. А ты сравниваешь с английским, испанским, немецким. Куда там.
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    ologreds
    1694996555
    numo452588
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