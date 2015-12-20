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    Бубнов: «Я бы на месте Кокорина не спешил в «Арсенал»

    Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

    «У меня перед глазами пример Аршавина. Причем он уходил после Евро-2008, где феерил, а в «Зените» он выиграл Кубок УЕФА. И если его сравнивать с Кокориным, то Аршавин больше забивал, много отдавал. Там были другие показатели. И Аршавин не пропускал столько игр из-за травм, как Кокорин.

    В английской лиге другие требования: играют быстрее, жестко. Там нужно быть атлетом настоящим. Должен быть хорошо функционально готовым. Да, Кокорин быстр. Но Венгер с ним рискует больше, чем с Аршавиным. А с Аршавиным получилось, что он в конце концов ошибся – даже при том, что Андрей след оставил там. Кокорину нужно будет выдержать конкуренцию, тебя в состав автоматом никто не поставит. И там не российский график, там нужно физически быть хорошо готовым. Я бы на его месте не спешил», - сказал Бубнов.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.12.2015 17:05
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    Комментарии (4)
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    denmig
    1450621273
    тухленькая новость! уже знаем из трех источников!
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1450623987
    ПУСТЬ ПРОБУЕТ...ЧТОБЫ СВОЙ УРОВЕНЬ УЗНАТЬ...А ТОЛЬКО В СВОЁМ БОЛОТЕ ПЕРВЫЙ КУЛИК
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    Aztec58
    1450625028
    У тебя своё место , у него - своё.
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    ologreds
    1694996559
    numo452549
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