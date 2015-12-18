Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мини-футбол. 18 декабря прошло заседание Исполкома АМФР

18 декабря 2015, 20:36

В офисе Ассоциации мини-футбола России 18 декабря прошло заседание Исполкома АМФР. Президент Эмиль Алиев рассказал о деятельности организации за минувший период, особое внимание уделив международным событиями: успешному выступлению мужской сборной России в квалификации ЧМ-16 и завоеванию женской командой серебряных наград 6-го неофициального чемпионата мира в Гватемале.

Эмиль Алиев поделился планами о проведении Кубка Содружества по мини-футболу вместо аналогичного турнира большого футбола. В настоящий момент этот вопрос активно прорабатывается с Российским футбольным союзом. По планам, в турнире смогут сыграть 8 сильнейших национальных сборных и 8 молодежных сборных команд по футзалу. Говоря о внутренних событиях, Эмиль Алиев доложил о реорганизации соревнований мужской Высшей лиги и планах по аналогичной реформе женского мини-футбола.

Исполком положительно оценил работу старшего тренера мужских сборных команд России Сергея Скоровича, а также высказался за продление соглашения с наставником женских сборных Евгения Кузьмина.

Удовлетворительной была признана работа департамента судейства и инспектирования АМФР, направленная как на омоложение корпуса арбитров, так и на воспитание новой смены, для чего «Академия футзала» за истекший период провела большое количество региональных семинаров и уже имеет заявки от новых территорий.

Исполком утвердил проведение матча за Суперкубок России между чемпионом России и обладателем Кубка 6 августа 2016 года. Был одобрен календарь первых туров Суперлиги сезона 2016/17 гг. с учетом раннего проведения Чемпионата мира в Колумбии (сентябрь месяц): 1-й тур – 10 августа (одинарный), 2-й тур – 20 и 21 августа (спаренный), 3-й тур – 27 и 28 августа (спаренный). Утверждено проведение в мае 2016 года первого Кубка России среди молодежных команд.

Члены Исполкома положительно оценили работу АМФР и клубов Суперлиги по проекту «Супермишка»: сегодня соревнования среди близлежащих к дворцам спорта школ проводятся всеми без исключения клубами Чемпионата России. Был поддержан проект развития Первенства России среди клубов Высшей лиги с перспективой на пять лет, а также утверждены итоги ежегодного турнира для детских домов, который традиционно проводится при поддержке АМФР в Санкт-Петербурге.

На Исполкоме были приняты новые региональные члены Ассоциации мини-футбола России:

1. Волгоградская областная общественная организация «Ассоциация мини-футбола Волгоградской области»

Председатель: Аргушян Левон Арменович

2. Региональная общественная организация спортивной Федерации футбола Астраханской области «Мини-футбол»

Президент: Коняев Владислав Гарриевич

3.Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Ассоциация мини-футбола»

Председатель: Эдоков Султан Леманович

4. Алтайская краевая общественная организация «Алтайская краевая ассоциация мини-футбола»

Директор: Проскурин Андрей Станиславович.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
2
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
1
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
5
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:31
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
4
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Вчера, 21:20
33-летний Лукаку определился с новым клубом
Вчера, 21:11
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
Вчера, 20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+