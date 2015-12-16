Мутко: «Во время ЧМ-2018 будут задействованы 15 тысяч волонтеров»

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что во время чемпионата мира 2018 будут задействованы 15 тысяч волонтеров.

«Понимаем, что волонтерское движение – важнейший аспект при подготовке к чемпионату мира. Поэтому мы приняли решение о создании системного подхода, провели специальный конкурс и выбрали 15 волонтерских центров. Они есть почти в каждом городе, где будут проходить матчи чемпионата мира.



Центры с 10 декабря начали свою работу, и около 25 тысяч волонтеров должны будут пройти обучение. После этого мы проведем отбор кандидатов. 5 500 волонтеров от оргкомитета будут задействованы во время Кубка конфедераций, и 15 тысяч – во время чемпионата мира», - сказал Мутко.