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    Марез: «Выиграть АПЛ нам не по плечу»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез не хочет покидать клуб до окончания сезона.

    «Для меня лучше будет остаться в команде до конца сезона. Когда я был в «Гавре», и до конца контракта оставалось шесть месяцев, мною никто не интересовался, и только «Лестер» приложил много усилий, чтобы подписать меня. Я почувствовал, что нужен им, и принял решение, не зная ничего об английской культуре. Это было рискованно», – говорит Марез.

    Также игрок «Лестера», лидирующего в АПЛ после 16-и туров, поделился своим мнением о турнирных перспективах.

    «Мы не собираемся выигрывать чемпионат. Я не думаю, что нам это по плечу. Сейчас мы первые, но это ничего не значит. Большие команды когда-нибудь проснутся».

    Источник: Goal.com

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    15.12.2015 22:13
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    Комментарии (2)
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    Yurok161
    1450277172
    ...Что касается каких-то конкретных задач по месту, мы их еще не определили. Достойным для нашего клуба по итогам будет, например, место в шестерке...
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    ologreds
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