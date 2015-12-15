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    • Голландский «Твенте» на три года отстранен от участия в еврокубках

    Голландский «Твенте» на три года отстранен от участия в еврокубках

    "Твенте" не сможет принимать участия в еврокубках в ближайшие три года. Такое решение принял Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

    Сообщается, что клуб наказан за то, что незаконно получил лицензию на участие в Лиге Европы сезона-2014/15. Руководство "Твенте" заключило дополнительный договор с инвестиционной компанией и должно было уведомить об этом лицензионную комиссию KNVB, однако не сделало этого.

    Клуб признан виновным в нарушении правил лицензирования и, помимо отстранения от еврокубков, оштрафован на 45 тысяч евро.

    Источник: KNVB

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    15.12.2015 20:35
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