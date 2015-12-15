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    Алвес: «Разница между Неймаром и Роналду – в дриблинге»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес сравнил нападающего каталонцев Неймара с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

    «Опекать Неймара тяжелее, чем Роналду. Неймара я вижу ежедневно, а против Роналду играю время от времени. Неймар техничнее, сосредоточеннее, он не снижает скорость, он быстрее. В его игре больше волшебства, у него лучший дриблинг – это и есть главная разница между ними. Роналду много забивает, часто и хорошо бьет, он хорош в воздухе, но он ничего не понимает в дриблинге. У них разные характеристики, но Неймар, по-моему, превосходит Роналду», – приводит слова Алвеса Sport English.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2015 20:00
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    Комментарии (5)
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    Aza23becks
    1450201176
    ))))))))))))))))))))))))))))))
    )))))
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    dkupovu
    1450203207
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    Benzema_95
    1450274828
    это специальные комментария которые дают игроки и тренеры которые поддерживают барсу типо теперь роналду отошел на 2 место и он не лучше неймара жесть барселона своем стиле играют хорошо но что игроки что и тренеры у них все пидалы
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    Rooney102
    1450288437
    причем тут дриблинг? главное результат!!! что Роналдо и показывает,бьет рекорд за рекордом,а Неймар пока за всю карьеру в Барсе в Ла лиге забил как Роналдо за сезон забивал)))хахах
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    ologreds
    1694996589
    numo452049
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