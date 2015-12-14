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    • Мини-футбол. Рывок «Торпедо-МАМИ» и непоколебимость «Авроры»

    Мини-футбол. Рывок «Торпедо-МАМИ» и непоколебимость «Авроры»

    По итогам прошедших поединков 6-го тура Чемпионата России на вторую строчку уверенным шагом взбирается московский "Торпедо-МАМИ", однако позиции лидера - "Авроры" пока по-прежнему непоколебимы.

    Лидер текущего розыгрыша Чемпионата России санкт-петербургская "Аврора" по итогам 6-го тура сумела ещe сильнее укрепить свои позиции на вершине турнирной таблице, одержав две гостевые победы над "Тюменью" в Ялуторовске с разницей в три мяча - 3:0, 4:1. Основные события первого поединка развивались уже после перерыва. Под занавес получаса игры ворота хозяев распечатала Кристина Прудникова, а затем капитан невкой команды Маргарита Семенова, отправив в сетку ворот тюменок ещe два мяча на 34-й и 39-й минутах установила окончательный итог матча.

    Субботний поединок команд вновь начался с гола Кристины Прудниковой, состоявшегося на 19-й минуте практически в "раздевалку". Спустя чуть менее трeх минут после перерыва преимущество петербурженок упрочила Мария Филисова, она же поразила ворота Венеры Палтусовой и на 29-й минуте. "Тюмени" на сей раз удалось организовать и ответную голевую атаку, завершившуюся дебютным голом в Высшей лиге Алины Завьяловой на 32-й минуте, а точку в матче поставила Кристина Прудникова, оформившая дубль на 35-й минуте.

    В другом противостоянии тура, уступив в дерби с "Торпедо-МАМИ" в пятницу - 4:5, во многом по причине собственных ошибок, ещe более болезненное поражение потерпела подмосковная "Снежана-Котельники" днeм позже. На гол москвички Зинаиды Четверниной, пропускавшей первую встречу по причине дисквалификации, забитый на 5-й минуте, вскоре ответила Екатерина Попова, однако затем цель поражали исключительно столичные футболистки. До перерыва ещe один мяч в ворота Ирины Назаровой, сменившей во втором матче на ответственном посту Ирину Литвиненко, провела Татьяна Дерипаско. Во второй половине поединка капитан "Торпедо-МАМИ" Олеся Воробей, как и в первой встрече, поразила ворота "Снежаны" с шести метров, закрепив затем результат уже с игры. Позже вновь отличится Зинаида Четвернина, игрок дублирующего состава москвичек Ангелина Аристова, а заключительный седьмой мяч в составе своей команды запишет на свой счeт Дина Данилова на последней минуте - 7:1, уверенный успех "Торпедо-МАМИ". Победа, в прочем, могла быть и ещe более сокрушительной, реализуй Григорьева и Дерипаско свои попытки с 10-метровой отметки на 37-й минуте. Матч также стал одним из самых грубых в текущем чемпионате - на двоих команды заработали пять предупреждений, обменявшись и прямыми красными карточками у Анны Вороновой в составе "Торпедо-МАМИ" и Елизаветы Карасевой со стороны "Снежаны-Котельники".

    По итогам прошедшего тура столичный "Торпедо-МАМИ" опережает в турнирной таблице своего недавнего соперника "Снежану-Котельники" и действующего чемпиона "Лагуну-УОР" из Пензы, взбираясь на вторую строчку в турнирной таблице. На вершине же по-прежнему незыблемы позиции "Авроры", опережающей коллектив из Москвы, идущий следом, на 13 очков.

    Женщины. Чемпионат России. 6-й тур

    "Торпедо-МАМИ" (Москва) – "Снежана-Котельники" (Московская область) – 5:4 (Петрикова, 3; Дерипаско, 16; Григорьева, 18(10м); Данилова, 19; Воробей, 31(6м) – Попова, 7; Кулешова, 11; Ефипова; 28, 28). 7:1 (Четвернина, 5, 36, Дерипаско, 20; Воробей, 24 (6м), 30; Аристова, 38; Данилова, 40 – Попова, 8 ).

    "Тюмень" - "Аврора" (Санкт-Петербург) – 0:3 (Прудникова, 29; Семенова, 34, 39). 1:4 (Завьялова, 32 - Прудникова, 19, 35; Филисова 23, 29).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 12:21
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