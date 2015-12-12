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    • Кержаков сообщил, что ему запрещено находиться на базе «Зенита»

    Кержаков сообщил, что ему запрещено находиться на базе «Зенита»

    Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что вынужден тренироваться на базе московского "Локомотива". По словам форварда, ему запрещен доступ на тренировочную базу питерского клуба, поэтому он был вынужден пропустить более двух месяцев занятий.

    "Это решение главного тренера, не позволившего мне заниматься на базе "Зенита". Мне там появляться запрещено в любое время, есть команда на базе или нет. У меня была пауза без тренировок примерно 2,5 месяца. Потом я в рваном режиме работал с Владом Радимовым. Если принять предложение какого-то известного клуба, то выиграть конкуренцию сразу будет практически невозможно", - сообщил Кержаков в эфире "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 17:22
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    Комментарии (41)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Недовольный
    1449932864
    ахахах,что ты несешь!?Чтобы принять предложение какого-то известного клуба его нужно получить,а тебе это уже не светит,бревно)В регби иди,там у тебя больше шансов будет по воротам попасть
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    порт
    1449938291
    У меня была пауза без тренировок примерно 2,5 месяца. ----------------------
    ------------------------------
    ------------ У кого то после свадьбы медовый месяц, у кого то два с половиной.
    Ответить
    Аскорбин
    1449939419
    Саша не может или не хочет понять что его игра уже отъиграна.Спасибо за все тебе.Но все хорошее быстро кончается.
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    Garrincha58
    1449939572
    Бывшую жену обвинил Деньги у него украли Играть не дает все во всем виноваты а сам то что сделал для того чтобы не было такого Просто всем нагадил и все теперь получи сполна
    Ответить
    Серёга-Динамовец
    1449939646
    Саня,не переживай! Ты всё равно молодец,переживи этот неприятный для тебя период карьеры,всё будет хорошо! главное Бил,Бью,Буду Бить,для Форварда -это главное!!!
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    Облоб Хуембей
    1449943052
    Пральна,нечего делать на базе кривоногому живодёру.Ещё заразит кравоногостью нормальных игроков.
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    ologreds
    1694996609
    numo451723
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