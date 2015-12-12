Мини-футбол. Сборная России вышла на первое место в группе

Сборная России одержала вторую победу в Основном квалификационном этапе Чемпионата мира-2016. В пятницу в турецком Измире со счетом 2:1 была обыграна Сербия. Этот успех позволил команде Сергея Скоровича выйти на первое место в группе 3.



Все голы в поединке были забиты после перерыва. Эдеру Лиме помог небольшой рикошет, а сербы сравняли цифры на табло за счет автогола Данилы Давыдова. На 32-й минуте россияне удачно разыграли угловой – Дмитрий Лысков вывел свою команду вперед. Это мяч стал победным.

Чемпионат мира-2016. Основной отборочный раунд.

Группа 3. Измир, Турция

Россия – Сербия – 2:1 (0:0)

Россия: Густаво (вр) – Переверзев (к), Милованов, Лысков, Давыдов, Эдер Лима, Ромуло, Робиньо, Кутузов, Шакиров.

Голы: Эдер Лима, 21 (1:0), Давыдов, 27 (1:1, автогол), Лысков, 32 (2:1)

В другом поединке Финляндия со счетом 8:2 разгромила хозяев, сборную Турции. В активе сборной Сербии и «суоми» теперь по 3 набранных очка, и их очная дуэль 13 декабря станет решающей в борьбе за второе место в группе, которое также дает путевку в плей-офф квалификационного этапа.

Результаты и календарь матчей отборочной группы 3:

10.12.

Россия – Финляндия – 3:0

Турция – Сербия – 0:6

11.12.

Сербия – Россия – 1:2

Турция – Финляндия – 2:8

13.12.

Финляндия – Сербия

Турция – Россия



Турнирное положение: 1. Россия – 6 очков (2 игры); 2. Сербия – 3 (2); 3. Финляндия – 3 (2); 4. Турция – 0 (2).

Дмитрий Лысков, нападающий сборной России:

- Дмитрий, что, на ваш взгляд, предопределило эту непростую победу?

- Все вместе: мастерство нашей команды, удача, опыт. Наверно, эти факторы основные.

- Первый тайм сложился тяжело и не принес забитых голов.

- Я думаю, это вполне ожидаемо, ведь игра была, по сути, финальной в этой группе. Наверно, сразу рисковать никто не хотел. Да и мы много матчей с сербами проводим, хорошо друг друга знаем и чем-то удивить уже сложно.

- А к игровому покрытию привыкли? Все же накануне он немало проблем доставил.

- Не скажу, что привыкли... Скорее, оказались готовы к его особенностям. Сегодня оно одинаково мешало и нам, и сербам, которые также достаточно техничны и любят скорость.

- Решающий гол вы забили со стандарта, это уже второй подобный мяч сборной России на этом турнире.

- Наверно, сейчас каждая команда уделяет этому повышенное внимание. А в таких равных поединках, каким вышел матч с Сербией, стандартные положения играют зачастую ключевую роль. Сербы тоже с углового забили, правда, вряд ли они наигрывали именно такой вариант, просто обидная случайность.

- Насколько комфортно чувствуете себя в звене вместе с ребятами из Тюмени и Ромуло? Три ваших партнера по клубу играют в другой четверке.

- Вполне комфортно, два мяча мы на этом турнире уже забили. Конечно, лишняя сыгранность и лишние тренировки некогда не помешают, но это сборная команда, и тут времени всегда в обрез. Нужно давать результат здесь и сейчас, что мы и пытаемся делать.