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    Мини-футбол. Сборная России вышла на первое место в группе

    Сборная России одержала вторую победу в Основном квалификационном этапе Чемпионата мира-2016. В пятницу в турецком Измире со счетом 2:1 была обыграна Сербия. Этот успех позволил команде Сергея Скоровича выйти на первое место в группе 3.

    Все голы в поединке были забиты после перерыва. Эдеру Лиме помог небольшой рикошет, а сербы сравняли цифры на табло за счет автогола Данилы Давыдова. На 32-й минуте россияне удачно разыграли угловой – Дмитрий Лысков вывел свою команду вперед. Это мяч стал победным.

    Чемпионат мира-2016. Основной отборочный раунд.
    Группа 3. Измир, Турция

    Россия – Сербия – 2:1 (0:0)
    Россия: Густаво (вр) – Переверзев (к), Милованов, Лысков, Давыдов, Эдер Лима, Ромуло, Робиньо, Кутузов, Шакиров.
    Голы: Эдер Лима, 21 (1:0), Давыдов, 27 (1:1, автогол), Лысков, 32 (2:1)

    В другом поединке Финляндия со счетом 8:2 разгромила хозяев, сборную Турции. В активе сборной Сербии и «суоми» теперь по 3 набранных очка, и их очная дуэль 13 декабря станет решающей в борьбе за второе место в группе, которое также дает путевку в плей-офф квалификационного этапа.

    Результаты и календарь матчей отборочной группы 3:

    10.12.
    Россия – Финляндия – 3:0
    Турция – Сербия – 0:6

    11.12.
    Сербия – Россия – 1:2
    Турция – Финляндия – 2:8

    13.12.
    Финляндия – Сербия
    Турция – Россия


    Турнирное положение: 1. Россия – 6 очков (2 игры); 2. Сербия – 3 (2); 3. Финляндия – 3 (2); 4. Турция – 0 (2).

    Дмитрий Лысков, нападающий сборной России:
    - Дмитрий, что, на ваш взгляд, предопределило эту непростую победу?

    - Все вместе: мастерство нашей команды, удача, опыт. Наверно, эти факторы основные.

    - Первый тайм сложился тяжело и не принес забитых голов.

    - Я думаю, это вполне ожидаемо, ведь игра была, по сути, финальной в этой группе. Наверно, сразу рисковать никто не хотел. Да и мы много матчей с сербами проводим, хорошо друг друга знаем и чем-то удивить уже сложно.

    - А к игровому покрытию привыкли? Все же накануне он немало проблем доставил.

    - Не скажу, что привыкли... Скорее, оказались готовы к его особенностям. Сегодня оно одинаково мешало и нам, и сербам, которые также достаточно техничны и любят скорость.

    - Решающий гол вы забили со стандарта, это уже второй подобный мяч сборной России на этом турнире.

    - Наверно, сейчас каждая команда уделяет этому повышенное внимание. А в таких равных поединках, каким вышел матч с Сербией, стандартные положения играют зачастую ключевую роль. Сербы тоже с углового забили, правда, вряд ли они наигрывали именно такой вариант, просто обидная случайность.

    - Насколько комфортно чувствуете себя в звене вместе с ребятами из Тюмени и Ромуло? Три ваших партнера по клубу играют в другой четверке.

    - Вполне комфортно, два мяча мы на этом турнире уже забили. Конечно, лишняя сыгранность и лишние тренировки некогда не помешают, но это сборная команда, и тут времени всегда в обрез. Нужно давать результат здесь и сейчас, что мы и пытаемся делать.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 10:29
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