Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «От Денисова исходило, что Халк получает семь миллионов»

    Орлов: «От Денисова исходило, что Халк получает семь миллионов»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что журналисты часто ошибаются, рассуждая о размерах заработной платы футболистов.

    «Те люди, которые пишут на порталах, при всем уважении к ним, вообще не понимают составляющих зарплаты. Они услышали отзвук какой-то, когда-то в «Зените» был шлейф, от Денисова Игоря это исходило, что Халк будет получать по 7 миллионов. Я открою секрет, как это происходит. Игрок получает подъемные. Для того, чтобы пригласить футболиста — или специалиста — ему предлагают какой-то бонус сразу. И вот из «Зенита» выходила такая информация от игроков, что Халку дали 8 миллионов подъемных денег. А потом эти 8 миллионов разложили на всю зарплату, что он будет получать 5 и плюс еще вот эти вот. Во-первых, и то, что 5, ну, никто не знает — я буду всегда об этом говорить — кроме бухгалтера, который выдает деньги.

    Люди, естественно, серьезные, они относятся к этому с улыбкой. Все вот эти «Трансмаркеты» и все прочее — это иногда совпадает, но бонусы же есть у игроков: за победу, за участие в количестве матчей, все прописано», - сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2015 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Muhammed-666
    1449895819
    Ему вообще всю зарплату зенита нужно отдать.. он все там делает
    Ответить
    Muhammed-666
    1449895855
    Ну можно еще данни гараю гарсии и смолову немного отделить
    Ответить
    Тазит
    1449898710
    а "серьезные" - это кто? те, кто по-серьезному грабит эту страну?
    Ответить
    ologreds
    1694996613
    numo451662
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+