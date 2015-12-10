Реконструкция ярославских стадионов обойдется в 200 миллионов

К ЧМ-2018 в Ярославле на сумму в 200 миллионов рублей будут реконструированы два больших стадиона, говорится на Welcome2018.

«Техническое задание реконструкции двух стадионов «Шинник» и «Славнефть» отправлено в Минспорт РФ и уже согласовано. В настоящее время мы выходим на проектирование реконструкции стадиона «Славнефть», чтобы, когда начнется реконструкция стадиона «Шинник», местная команда могла тренироваться уже на реконструированном стадионе», - сообщил руководитель управления по физической культуре и спорту города Ярославля Илья Тюрганов.