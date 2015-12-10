Ромб на форме «Спартака» может стать единым для хоккейной и футбольной команды

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сказал, что в скором времени ромб на форме может стать единым для хоккейной и футбольной команды.

"Ведем переговоры о том, чтобы спартаковский ромб был для всех единым. Но не стоит торопиться. Все это будет делаться поступательно. Мы думали о проведении матча в ретроформе со старым ромбом, в хоккейном «Спартаке» тоже планируется похожая акция 22 декабря на матче с «Йокеритом», - сказал Измайлов.

«Если у нас будет единый ромб – это будет великое дело! Прошу Наиля Измайлова подумать о том, чтобы вернуться к историческому образцу», - добавил председатель российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» Андрей Слушаев.