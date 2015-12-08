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    • Гендиректор «Спартака»: «Аленичев грамотно оценил свою работу, была самокритика»

    Гендиректор «Спартака»: «Аленичев грамотно оценил свою работу, была самокритика»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, как оценил свою работу в первой части сезона главный тренер команды Дмитрий Аленичев. Напомним, сегодня состоялось заседание совета директоров московского клуба.

    «Дмитрий Анатольевич достаточно грамотно оценил работу тренерского штаба и свою, в том числе. Наряду с хорошими и положительными оценками была и самокритика. Было видно, что порой допускались погрешности. Все это учтено и принято к сведению», – говорит Родионов.

    Также гендиректор дал собственную оценку игре «Спартака».

    «Моментами игра мне нравится. Она не такая целостная, как хотелось бы. Проблема прошлых годов пока существует – это вопрос стабильности. Наряду с хорошими матчами бывают и не очень. Добиться стабильности и хорошего качества игры – одна из главных задач тренерского штаба».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2015 20:51
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    Комментарии (8)
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    Ortaped79
    1449599368
    печально
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    mgordeev
    1449599881
    т. е. его откровенная бездарность и беспомощность это проблема прошлых годов? ну ок. Может уже тренера наймем а не эту тряпку?
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    ologreds
    1694996633
    numo451347
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