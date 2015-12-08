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    • Муминов: «Топ-клубы перечислены поименно в контракте Шатова»

    Муминов: «Топ-клубы перечислены поименно в контракте Шатова»

    Кахор Муминов, который является агентом полузащитника "Зенита" и сборной России Олега Шатова, поделился подробностями подписания нового контракта между сторонами.

    «Когда "Зенит" открыл переговоры по этому поводу, Олег дал нам единственное, но четкое поручение – он точно хочет остаться в команде из Петербурга, но просит оставить открытым "окно в Европу", чтобы реализовать мечту о выступлениях в сильном европейском чемпионате.

    По базовым пунктам соглашения договорились довольно быстро. Всех деталей раскрыть не можем, но главное то, что Шатов осознанно и совершено не раздумывая поступился частью возможного заработка ради желания в скором будущем поиграть в Европе.

    Чуть больше времени заняло согласование пунктов, связанных с возможностью приобретения футболистов каким-либо топ-клубом. В результате все они перечислены в соглашении поименно; для таких потенциальных претендентов на игрока действует льготная цена выкупа.

    За это, как и за создание в целом комфортной атмосферы в ходе переговоров, мы выражаем признательность президенту "Зенита" Александру Дюкову и генеральному директору Максиму Митрофанову. Сразу после подписания соглашения Олег сказал, что счастлив в "Зените" и это, на наш взгляд, высочайшая оценка усилий акционеров и руководства клуба по созданию в команде правильной атмосферы», - рассказал Муминов.

    Напомним, что вчера стало известно о продлении контрактов с «Зенитом» Олега Шатова и Игоря Смольникова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2015 14:35
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    Комментарии (8)
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    FanatSerj
    1449577368
    Список в студию и какая цена выкупа, а то что бренчать языком ...
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    Barsuk52
    1449577716
    спартак
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    кто там
    1449582884
    было бы хорошо если б его купил клуб из Европы. Возможно был бы тогда самым сильным из последних русских легионеров в Европе.
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    ologreds
    1694996635
    numo451316
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