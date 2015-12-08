Мини-футбол. Сборная России отправилась на квалификационные матчи к ЧМ-2016 в Турцию

Национальная мужская сборная России по мини-футболу 8 декабря вылетает в турецкий Измир, где выступит в квалификационном этапе чемпионата мира 2016 года.
По итогам учебно-тренировочного сбора, который проходил на базе в отеле "Аквариум", был определен окончательный список из 14 футболистов, которым предстоит сделать первый шаг к колумбийскому мундиалю:
Вратари: Густаво, Иван Поддубный (оба - «Динамо»)
Полевые игроки: Николай Переверзев, Иван Милованов (оба - «Тюмень»), Ромуло («Динамо»), Робиньо, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев (все – «Газпром-ЮГРА»), Данил Кутузов («Дина»), Николай Шистеров («Синара»), Руслан Кудзиев («Сибиряк»), Ренат Шакиров (МФК КПРФ).
Календарь турнира (указано местное время)
10.12.
17:00 Россия – Финляндия
19:15 Турция – Сербия
11.12.
17:00 Сербия – Россия
19:15 Турция – Финляндия
13.12.
17:00 Финляндия – Сербия
19:15 Турция – Россия
Первые две команды квартета продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира уже в следующем году. В марте-апреле 2016 года пройдет раунд плей-офф, по итогам которого и определятся семь представителей Старого света на мундиале в Колумбии.