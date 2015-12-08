Мини-футбол. Сборная России отправилась на квалификационные матчи к ЧМ-2016 в Турцию

Национальная мужская сборная России по мини-футболу 8 декабря вылетает в турецкий Измир, где выступит в квалификационном этапе чемпионата мира 2016 года.





По итогам учебно-тренировочного сбора, который проходил на базе в отеле "Аквариум", был определен окончательный список из 14 футболистов, которым предстоит сделать первый шаг к колумбийскому мундиалю:



Вратари: Густаво, Иван Поддубный (оба - «Динамо»)



Полевые игроки: Николай Переверзев, Иван Милованов (оба - «Тюмень»), Ромуло («Динамо»), Робиньо, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев (все – «Газпром-ЮГРА»), Данил Кутузов («Дина»), Николай Шистеров («Синара»), Руслан Кудзиев («Сибиряк»), Ренат Шакиров (МФК КПРФ).



Календарь турнира (указано местное время)



10.12.

17:00 Россия – Финляндия

19:15 Турция – Сербия



11.12.

17:00 Сербия – Россия

19:15 Турция – Финляндия



13.12.

17:00 Финляндия – Сербия

19:15 Турция – Россия



Первые две команды квартета продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира уже в следующем году. В марте-апреле 2016 года пройдет раунд плей-офф, по итогам которого и определятся семь представителей Старого света на мундиале в Колумбии.