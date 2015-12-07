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    • Луческу: «Роналду фолит на Кучере – ничего, фолит Кучер на Роналду – желтая»

    Луческу: «Роналду фолит на Кучере – ничего, фолит Кучер на Роналду – желтая»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, какой игры он ждет от своих подопечных в матче шестого тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Может, у нас и не самая лучшая ситуация на данный момент, ведь никогда команда с тремя очками не выходила дальше. Мы проиграли двум большим командам в группе и не выиграли тот матч в Мальме, в котором должны были побеждать. И я абсолютно не доволен теми тремя очками, которые у нас есть. Единственное, что игроки должны делать завтра – играть на победу, независимо от матча в Мадриде", – говорит Луческу.

    По мнению наставника, судьи не всегда объективны к игрокам «Шахтера».

    «В других матчах этой группы у меня складывалось впечатление, что мои подопечные проиграли еще до выхода на поле. Словно команда просто боялась играть в свой футбол и выигрывать. Плюс судья в обоих матчах повлиял на исход. Фол на Фреде, который не увидели, потом явный офсайд... У "Реала" Роналду фолит на Кучере – ничего, а фолит Кучер на Роналду – это желтая карточка».

    Источник: Football.ua

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    07.12.2015 22:47
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    Комментарии (3)
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    Недовольный
    1449524679
    Мистер Мирча,о чем тут говорить если после удара петуха и попадания мяча в спину защитнику вашей команды,арбитр сначала не реагирует,т.к понимает что там нет никакого нарушения,но увидев как негодует кристинка зализаная назначает пендаль)
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    Nurbek Taraz
    1449548192
    Что же поделать реал самая покупательная команда судьи И при этом судьи болеет за реал Это политика Футбол это шоу как wwe
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    ologreds
    1694996637
    numo451263
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