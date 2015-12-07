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    • Агент Широкова: «Если Роман останется в «Спартаке», то он будет играть»

    Агент Широкова: «Если Роман останется в «Спартаке», то он будет играть»

    Агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов рассказал о сложившейся вокруг его клиента ситуации.

    – Завтра собирается совет директоров «Спартака». Какого решения стоит ждать по Роману Широкову?

    – Не знаю, я же в совет директоров не вхожу.

    – Но вас потом наверняка оповестят?

    – Не думаю, что совет собирается для принятия решения именно по Роману.

    – У Широкова сейчас, наверное, подавленное состояние?

    – Все нормально. Почему оно должно быть подавленным?

    – Он не играет…

    – Роман пропустил всего три игры. Это не так много. Проблема, наверное, не в этом.

    – А в чем же?

    – С каждым днем некоторые люди по-новому раскрываются… Все больше узнаешь людей.

    – Непонятно их отношение к Роману?

    – Мне понятно. Но непонятно зачем.

    – И все-таки, когда может появиться какая-то конкретика?

    – Она появится. Я только не знаю когда. Может, через пять минут, а может, через трое суток. Я уверен в одном. Крепостного права у нас нет. Роман не чья-то собственность. Никто не может распорядиться им, если он этого не хочет. Главное – чтобы у клуба и Романа совпадали желания.

    – Нет опасений, что Роман никуда не уйдет, останется в «Спартаке» и играть не будет? А уже скоро Евро...

    – Если Роман останется в «Спартаке», он будет играть. Это 100 процентов. Его качества позволяют ему выступать за этот клуб. Роман – игрок «Спартака». Все остальное – досужие разговоры на кухне. Он хочет и будет играть в «Спартаке», если не получит более выгодное предложение, – рассказал Минасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2015 19:56
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    Комментарии (2)
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    Hazar1950
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    А если не останется, то не будет...
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    ologreds
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