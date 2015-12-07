Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Букмекеры не верят в Акинфеева

    В матче пятого тура Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 32-м матче турнира подряд. С учетом матчей квалификации антирекорд насчитывает уже 36 игр. Букмекерские конторы дают коэффициент 1.14 на то, что Акинфеев пропустит и в предстоящем матче с ПСВ. Стоит отметить, что последний раз Акинфееву удалось не пропустить в Лиге чемпионов в матче против "Арсенала" 1 ноября 2006 года (0:0).

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vladimir2009
    1449495127
    Он с Вольсбургом не пропустил, а забил сам себе!
    Ответить
    Рулон Обоев
    1449495404
    Последний раз Акинфееву удалось не пропустить в Лиге чемпионов в матче против "Арсенала" 1 ноября 1996 года (0:0).
    Ответить
    Frozzen
    1449495666
    Еще один матч осталось отмучаться Дырофею
    Ответить
    Zeff
    1449499008
    До двадцатилетия надо дотянуть. Пропускай Игааарь!!!
    Ответить
    Zeff
    1449499793
    Я уверен , что пропустит в первые 15 минут. А потом еще....
    Ответить
    @lexis123
    1449500182
    Получается они верят в него? 1,14 это очень маленький коэфф.
    Ответить
    grihakr
    1449504264
    если кто помнит,то в том матче с арсеналом армейцы должны были много пропустить и 0-0 это было чудо,так что всё вернулось сполна
    Ответить
    Asbjorn
    1449506188
    Ему уезжать нужно было давно,сейчас только деградирует
    Ответить
    Дима1960
    1449520016
    Никто не верит Акинфееву.
    Ответить
    ologreds
    1694996642
    numo451197
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+