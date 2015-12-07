Мутко назвал Миранчука лучшим молодым футболистом Премьер-лиги

Президент РФС Виталий Мутко определился с лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги. В проходящем голосовании за это звание министр спорта РФ отдал свой голос за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. На второе место он поставил полузащитника «Динамо» Романа Зобнина. Третий в рейтинге Мутко – форвард «Спартака» Денис Давыдов.

В голосовании на премию «Первая пятерка» принимают участие руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд Премьер-лиги, ветераны футбола и журналисты ведущих спортивных СМИ.

Стоит отметить, что данный приз присуждался Александру Кержакову (2002 год), Владимиру Быстрову (2003), Динияру Билялетдинову (2004), Игорю Акинфееву (2005), Роману Шишкину (2006), Кириллу Комбарову (2007), Алану Дзагоеву (2008), Георгию Щенникову (2009), Павлу Яковлеву (2010), Александру Кокорину (2011), Константину Базелюку (2013) и Эльмиру Набиуллину (2014).