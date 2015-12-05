Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    ЦСКА провел первую тренировку в Эйндховене

    Московский ЦСКА провел первую тренировку в Эйндховене, где вскоре встретится с ПСВ в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

    "Футболисты, которые отыграли большую часть матча с пермским «Амкаром», работали по облегченной программе, включавшей в себя двадцатиминутную пробежку и восстановительные мероприятия. Все остальные приняли участие в сорокапятиминутном занятии, состоявшем из разминки, квадрата 5 – 3 и двусторонки 4 х 4 (три тайма по три минуты). По его окончании армейцы уделили несколько минут отработке ударов по воротам", - говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2015 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zeff
    1449359269
    Интересно. игроки ЦСКА ставят себе задачу выхода в ЛЕ или просто побегают и в отпуск?
    Ответить
    Frozzen
    1449369749
    Здесь и ничья будет чудом
    Ответить
    ologreds
    1694996654
    numo451015
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+