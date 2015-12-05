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  • Червиченко: «Без «подарочных» матчей «Спартака» не было бы и в восьмерке»

Червиченко: «Без «подарочных» матчей «Спартака» не было бы и в восьмерке»

5 декабря 2015, 18:33
20

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

"Если вычесть у "Спартака" очки за "подарочные" матчи, то, мне кажется, команды не было бы и в восьмерке. А так, команда находится на четвертой строчке благодаря большему количеству побед, чем у "Краснодара" и "Зенита". Лично я, будучи руководителем, говорил бы: "Вот видите, мы на седьмом месте". Четвертая строчка – это условно", - заявил Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (20)
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vladik12
1449330887
Вот, только и остается, как брыкаться, а именно нести чушь. Все развалил, а теперь ищет оправдание, что система еще подает признаки жизни. "Спартак" оживет. Назло всем. В частности, Червиченко.
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Любер
1449331479
Чемодан-вокзал-Ростов. Добавит
ь больше нечего.
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Spartakпалыч
1449332864
Собаки лают караван идёт!!! Вперёд Спартак Вперёд!!!
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Symbol
1449334528
Как же не тявкнуть...
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Диктор
1449334678
ОДНИМ СЛОВОМ................бывший
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Платунишка
1449335950
Кстати, а мне одному интересно, что это за подарочные матчи? Кажется, технических побед в РФПЛ никто вроде не одерживает. Все команды играют на равных.
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АРИЕЦ2008
1449337965
это даже не собака лает...а так, шакаленок....
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takca
1449340111
Скоро от злости залает червяк.
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Дима1960
1449394316
Сказал правильно и мудро.
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апоголлл
1449415268
КАК ЭТОТ ЧЕРВЯК ДОСТАЛ.У НЕГО МОЗГА ПОХОДУ НЕТ ВООБЩЕ.ОДНА ЖЕЛЧЬ И ЗЛОБА НА СПАРТАК.А ВЕДЬ СУЧАРА САМ БЫЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ.
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