Червиченко: «Без «подарочных» матчей «Спартака» не было бы и в восьмерке»

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

"Если вычесть у "Спартака" очки за "подарочные" матчи, то, мне кажется, команды не было бы и в восьмерке. А так, команда находится на четвертой строчке благодаря большему количеству побед, чем у "Краснодара" и "Зенита". Лично я, будучи руководителем, говорил бы: "Вот видите, мы на седьмом месте". Четвертая строчка – это условно", - заявил Червиченко.