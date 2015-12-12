«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 5 - 13 декабря

Телеканал «Матч ТВ» продолжает радовать любителей спорта большим количеством трансляций. Представляем телепрограмму на текущие выходные и предстоящую неделю.
Суббота, 5 декабря
05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
07:00 - Новости
07:05 - Мировая раздевалка
07:30 - Новости
07:35 - Спортивный интерес
08:30 - Все на Матч!
09:30 - Левша
11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
12:45 - Сердца чемпионов
13:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
14:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
16:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16:30 - Все на Матч!
17:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19:00 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
19:30 - Дрим Тим
20:00 - Все на футбол!
20:25 - Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)
22:30 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Норвегия)
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции
03:00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции
04:30 - Восьмое чудо света
Воскресенье, 6 декабря
06:10 - Формула Квята
06:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж
07:00 - Новости
07:05 - Настоящий Рокки
09:45 - Все на Матч!
10:45 - Новости
10:50 - Поверь в себя. Стань человеком
11:20 - Поверь в себя. Стань человеком
11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
12:50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
13:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
15:00 - Новости
15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16:15 - Дрим Тим
16:45 - Детали спорта
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Дублер
18:25 - Английский акцент
18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Ливерпуль"
21:00 - Убойный футбол
22:45 - Спортивный интерес
00:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции
01:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции
02:20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
02:50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии
04:20 - Дом гнева
Понедельник, 7 декабря
06:30 - Мировая раздевалка
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Точка на карте
10:30 - Первые леди
11:00 - Новости
11:05 - Новая высота
12:15 - Новости
12:20 - Убойный футбол
14:05 - Новости
14:15 - Удар по мифам
14:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
15:00 - Новости
15:05 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе (В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия))
17:00 - Все на Матч!
18:00 - 1+1
18:45 - Безграничные возможности
19:15 - Второе дыхание
19:45 - Детали спорта
19:55 - Лучшая игра с мячом
20:10 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Испания)
21:45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Химки" - "Локомотив-Кубань" (Краснодар))
23:30 - Все на Матч!
00:30 - Деньги на двоих
03:00 - Формула Квята
03:30 - Сердца чемпионов
04:00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе (В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия))
Вторник, 8 декабря
06:00 - Сердца чемпионов
06:30 - Мировая раздевалка
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Безграничные возможности
10:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
11:00 - Новости
11:05 - Спортивный интерес
12:00 - Новости
12:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12:30 - Победа ради жизни
13:40 - Смешанные единоборства. Bellator
17:00 - Все на Матч!
17:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Пуэрто-Рико)
19:30 - Где рождаются чемпионы?
20:00 - Точка на карте
20:30 - Вне ринга
21:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем
21:30 - Больше, чем команда
22:00 - Все на футбол!
22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Дерзкие дни
03:30 - Удар по мифам
03:45 - В ожидании молнии
Среда, 9 декабря
05:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж
06:00 - Все за Евро
06:30 - Мировая раздевалка
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Где рождаются чемпионы?
10:30 - Дублер
11:00 - Новости
11:05 - Ирина Роднина. Женщина с характером
12:00 - Новости
12:05 - Деньги на двоих
14:35 - "Культ тура" с Юрием Дудем
15:10 - 1+1
16:00 - Новости
16:05 - Все на Матч!
16:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция ("Азеррейл" (Азербайджан) - "Динамо-Казань" (Россия))
18:30 - Континентальный вечер
19:20 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Казань))
21:45 - Все на футбол!
22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция "Гент" (Бельгия) - "Зенит" (Россия)
00:40 - Все на Матч!
01:40 - Обзор Лиги чемпионов
02:10 - 1+1
02:55 - Удар по мифам
03:10 - Ирина Роднина. Женщина с характером
04:20 - Рио ждет
04:50 - Второе дыхание
Четверг, 10 декабря
05:20 - Безграничные возможности
05:50 - Первые леди
06:20 - Удар по мифам
06:30 - Обзор Лиги чемпионов
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Удар по мифам
10:30 - 1+1
11:00 - Новости
11:05 - В ожидании молнии
12:40 - Шахматная столица мира
12:55 - Новости
13:00 - Английский акцент
13:30 - Первые леди
14:00 - Новости
14:05 - Точка на карте
14:30 - Вне ринга
15:00 - Новости
15:05 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Роя Джонса
17:00 - Все на Матч!
17:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция (Россия - Казахстан)
19:30 - Сердца чемпионов
20:00 - Все на футбол!
20:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция "Бордо" (Франция) - "Рубин" (Россия)
22:55 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция "Скендербеу" (Албания) - "Локомотив" (Россия)
01:05 - Все на Матч!
02:05 - Обзор Лиги Европы
02:35 - Победа ради жизни
03:45 - Детали спорта
04:00 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Роя Джонса
Пятница, 11 декабря
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Короткая программа. Трансляция из Испании
11:20 - Новости
11:25 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа. Трансляция из Испании
12:40 - Новости
12:45 - Безумный спорт с Александром Пушным
13:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
15:00 - Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка. Трансляция из Германии
16:15 - Новости
16:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18:00 - Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка. Трансляция из Германии
19:00 - Спортивный интерес
20:00 - Детали спорта
20:10 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция (Россия - Румыния)
21:45 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Испании
23:00 - Все на Матч!
23:45 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Испании
01:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Испании
02:15 - Бобслей. Кубок мира. Женщины. Трансляция из Германии
04:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии
Суббота, 12 декабря
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч!
11:00 - Новости
11:05 - Сердца чемпионов
11:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
12:30 - Новости
12:50 - Дублер
13:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
14:10 - Новости
14:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии
15:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17:10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии
19:15 - Все на Матч!
20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка. Прямая трансляция
21:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон. Прямая трансляция)
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Испании
00:55 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Испании
01:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии
02:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии
03:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии
Воскресенье, 13 декабря
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Мама в игре
10:30 - Точка на карте
11:00 - Сердца чемпионов
11:30 - Поверь в себя. Стань человеком
12:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:05 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
14:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Швейцарии
16:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18:05 - Все на Матч!
19:00 - Дрим Тим
19:30 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань))
22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Дании
00:00 - Все на Матч!
01:00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины
02:25 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины
04:10 - Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов
Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть