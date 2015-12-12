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«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 5 - 13 декабря

12 декабря 2015, 08:00

Телеканал «Матч ТВ» продолжает радовать любителей спорта большим количеством трансляций. Представляем телепрограмму на текущие выходные и предстоящую неделю.

Суббота, 5 декабря

05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

07:00 - Новости

07:05 - Мировая раздевалка

07:30 - Новости

07:35 - Спортивный интерес

08:30 - Все на Матч!

09:30 - Левша

11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12:45 - Сердца чемпионов

13:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

14:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

16:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

16:30 - Все на Матч!

17:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

19:00 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

19:30 - Дрим Тим

20:00 - Все на футбол!

20:25 - Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд)

22:30 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Норвегия)

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции

03:00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции

04:30 - Восьмое чудо света

Воскресенье, 6 декабря

06:10 - Формула Квята

06:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж

07:00 - Новости

07:05 - Настоящий Рокки

09:45 - Все на Матч!

10:45 - Новости

10:50 - Поверь в себя. Стань человеком

11:20 - Поверь в себя. Стань человеком

11:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

12:50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции

13:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

15:00 - Новости

15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

16:15 - Дрим Тим

16:45 - Детали спорта

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Дублер

18:25 - Английский акцент

18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Ньюкасл" - "Ливерпуль"

21:00 - Убойный футбол

22:45 - Спортивный интерес

00:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции

01:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции

02:20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

02:50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии

04:20 - Дом гнева

Понедельник, 7 декабря

06:30 - Мировая раздевалка

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Точка на карте

10:30 - Первые леди

11:00 - Новости

11:05 - Новая высота

12:15 - Новости

12:20 - Убойный футбол

14:05 - Новости

14:15 - Удар по мифам

14:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

15:00 - Новости

15:05 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе (В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия))

17:00 - Все на Матч!

18:00 - 1+1

18:45 - Безграничные возможности

19:15 - Второе дыхание

19:45 - Детали спорта

19:55 - Лучшая игра с мячом

20:10 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Испания)

21:45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Химки" - "Локомотив-Кубань" (Краснодар))

23:30 - Все на Матч!

00:30 - Деньги на двоих

03:00 - Формула Квята

03:30 - Сердца чемпионов

04:00 - Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе (В. Немков (Россия) - Ш. Пютц (Германия))

Вторник, 8 декабря

06:00 - Сердца чемпионов

06:30 - Мировая раздевалка

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Безграничные возможности

10:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:00 - Новости

11:05 - Спортивный интерес

12:00 - Новости

12:05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12:30 - Победа ради жизни

13:40 - Смешанные единоборства. Bellator

17:00 - Все на Матч!

17:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Дании (Россия - Пуэрто-Рико)

19:30 - Где рождаются чемпионы?

20:00 - Точка на карте

20:30 - Вне ринга

21:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

21:30 - Больше, чем команда

22:00 - Все на футбол!

22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия)

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Дерзкие дни

03:30 - Удар по мифам

03:45 - В ожидании молнии

Среда, 9 декабря

05:30 - "Испания. Болельщики". Спецрепортаж

06:00 - Все за Евро

06:30 - Мировая раздевалка

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Где рождаются чемпионы?

10:30 - Дублер

11:00 - Новости

11:05 - Ирина Роднина. Женщина с характером

12:00 - Новости

12:05 - Деньги на двоих

14:35 - "Культ тура" с Юрием Дудем

15:10 - 1+1

16:00 - Новости

16:05 - Все на Матч!

16:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция ("Азеррейл" (Азербайджан) - "Динамо-Казань" (Россия))

18:30 - Континентальный вечер

19:20 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Динамо" (Москва) - "Ак Барс" (Казань))

21:45 - Все на футбол!

22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция "Гент" (Бельгия) - "Зенит" (Россия)

00:40 - Все на Матч!

01:40 - Обзор Лиги чемпионов

02:10 - 1+1

02:55 - Удар по мифам

03:10 - Ирина Роднина. Женщина с характером

04:20 - Рио ждет

04:50 - Второе дыхание

Четверг, 10 декабря

05:20 - Безграничные возможности

05:50 - Первые леди

06:20 - Удар по мифам

06:30 - Обзор Лиги чемпионов

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Удар по мифам

10:30 - 1+1

11:00 - Новости

11:05 - В ожидании молнии

12:40 - Шахматная столица мира

12:55 - Новости

13:00 - Английский акцент

13:30 - Первые леди

14:00 - Новости

14:05 - Точка на карте

14:30 - Вне ринга

15:00 - Новости

15:05 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Роя Джонса

17:00 - Все на Матч!

17:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция (Россия - Казахстан)

19:30 - Сердца чемпионов

20:00 - Все на футбол!

20:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция "Бордо" (Франция) - "Рубин" (Россия)

22:55 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция "Скендербеу" (Албания) - "Локомотив" (Россия)

01:05 - Все на Матч!

02:05 - Обзор Лиги Европы

02:35 - Победа ради жизни

03:45 - Детали спорта

04:00 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Роя Джонса

Пятница, 11 декабря

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Короткая программа. Трансляция из Испании

11:20 - Новости

11:25 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа. Трансляция из Испании

12:40 - Новости

12:45 - Безумный спорт с Александром Пушным

13:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

15:00 - Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка. Трансляция из Германии

16:15 - Новости

16:20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

18:00 - Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка. Трансляция из Германии

19:00 - Спортивный интерес

20:00 - Детали спорта

20:10 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция (Россия - Румыния)

21:45 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Испании

23:00 - Все на Матч!

23:45 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Испании

01:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Произвольная программа. Трансляция из Испании

02:15 - Бобслей. Кубок мира. Женщины. Трансляция из Германии

04:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии

Суббота, 12 декабря

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч!

11:00 - Новости

11:05 - Сердца чемпионов

11:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Франции

12:30 - Новости

12:50 - Дублер

13:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

14:10 - Новости

14:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

15:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

16:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

17:10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

19:15 - Все на Матч!

20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка. Прямая трансляция

21:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон. Прямая трансляция)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Испании

00:55 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Испании

01:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии

02:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии

03:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

Воскресенье, 13 декабря

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Мама в игре

10:30 - Точка на карте

11:00 - Сердца чемпионов

11:30 - Поверь в себя. Стань человеком

12:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:05 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

14:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Швейцарии

16:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

18:05 - Все на Матч!

19:00 - Дрим Тим

19:30 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция

21:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань))

22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Дании

00:00 - Все на Матч!

01:00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины

02:25 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины

04:10 - Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов

Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
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