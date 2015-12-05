Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что московский "Спартак" занимает в турнирной таблице РФПЛ далеко не свое место.

"Спартак" в Европе в принципе неконкурентоспособен. У нас в Премьер-лиге, вероятно, конкуренцию составить удастся, потому что у нас очень неровный чемпионат. Класс отечественного первенства меня как профессионала не устраивает. "Спартак" же может побороться за Лигу чемпионов, а чемпионом, как мне кажется, он не станет, хотя и за это можно побороться, поскольку все лидеры чемпионата сдали. Сейчас самое главное – приобретения команды на трансферном рынке. А четвертое место "Спартака" на сегодня – помощь футбольного бога. По уровню игры красно-белые должны быть ниже", - заявил специалист.