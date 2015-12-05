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    • Рейнгольд: «Нынешнее четвертое место «Спартака» – помощь футбольного бога»

    Рейнгольд: «Нынешнее четвертое место «Спартака» – помощь футбольного бога»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что московский "Спартак" занимает в турнирной таблице РФПЛ далеко не свое место.

    "Спартак" в Европе в принципе неконкурентоспособен. У нас в Премьер-лиге, вероятно, конкуренцию составить удастся, потому что у нас очень неровный чемпионат. Класс отечественного первенства меня как профессионала не устраивает. "Спартак" же может побороться за Лигу чемпионов, а чемпионом, как мне кажется, он не станет, хотя и за это можно побороться, поскольку все лидеры чемпионата сдали. Сейчас самое главное – приобретения команды на трансферном рынке. А четвертое место "Спартака" на сегодня – помощь футбольного бога. По уровню игры красно-белые должны быть ниже", - заявил специалист.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.12.2015 15:15
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    Комментарии (7)
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    Диктор
    1449318563
    Прикинь-эксперт хре-нов,а они именно в футбол и играют.
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    андрей андреев
    1449324508
    Бога нет(и футбольного тоже),Читай Дарвина !Происхождение видов!
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    denmig
    1449325437
    этот еврйский пидр может завалить х.л...бало! он ли эксперт? он просто пидр
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    spartak-67
    1449327309
    согласен только 1 место
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    LOKO 4ever
    1449330084
    Бубнов,жги!!!
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    ologreds
    1694996656
    numo450971
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