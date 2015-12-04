Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Смородская: «Всегда возьму удар на себя, если так будет лучше для команды»

    Смородская: «Всегда возьму удар на себя, если так будет лучше для команды»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своими чувствами к родному клубу.

    «Я очень люблю команду. И если для команды будет лучше, чтобы я взяла удар на себя, то я всегда это сделаю. Игрокам очень тяжело: давление общественного мнения очень сильное. Находясь под таким прессом, тяжело показывать свою лучшую игру. И если мне где-то удается немножко отвести от них удар, то я этому только рада», – заявила Смородская.

    Сегодняшним вечером красно-зеленым предстоит завершить осеннюю часть чемпионата России игрой 18-го тура РФПЛ против «Урала». На данный момент «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. В случае сегодняшней победы над екатеринбургским клубом, железнодорожники сократят свое отставание от лидера ЦСКА до трех пунктов.

    Источник: НТВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2015 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Медвепут великий
    1449222843
    "Всегда возьму в себя"
    Ответить
    Дима1960
    1449225582
    Смородская-молодец!
    Ответить
    ologreds
    1694996664
    numo450851
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+