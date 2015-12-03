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    • Мутко: «Поговорю с руководством «Спартака» о ситуации с Широковым»

    Мутко: «Поговорю с руководством «Спартака» о ситуации с Широковым»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко признался, что его тревожит ситуация вокруг капитана сборной России и полузащитника московского "Спартака" Романа Широкова, который потерял свое место в составе красно-белых.

    "Конечно, ситуация с Романом меня тревожит. Это один из лучших футболистов страны. Не понимаю, почему он не играет… Если это связано с условиями контракта, то это не совсем порядочно.

    Надо разобраться. Вернусь из Цюриха и поговорю с руководством "Спартака". Нас все это тревожит. Осталась одна игра, потом перерыв. В целом, Роман, конечно, должен выходить на поле.

    С другой стороны, нужно понимать, что у каждого клуба своя политика, у тренера свое видение. Мы не можем диктовать условия. Единственное, кандидаты в сборную должны постоянно играть. Считаю, если клубы на них не рассчитывают, нужно давать им возможность менять команду, не препятствовать. Поймите, у нас не так много времени осталось до чемпионата Европы", - сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2015 14:28
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    Комментарии (19)
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    red-white fox
    1449147754
    А что с Зенитом не поговорил по поводу Кержакова?
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    Frozzen
    1449148046
    Это конечно очень большая проблема для всего российского футбола
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    Витус Беринг
    1449150030
    В Цюрихе смотри загребут пиндосы.
    Ответить
    VVM1964
    1449153249
    В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА . СПАРТАК САМ РАЗБЕРЕТСЯ .
    Ответить
    андрей андреев
    1449153588
    Чё ты лезешь?
    Ответить
    Сармат Ростов
    1449157536
    Неужели у человека нет своих проблем? Всяк сверчок знай свой шесток ))
    Ответить
    pravda
    1449214272
    Остановите кто нибудь его!!!! Уже до маразма доходит! Диктовать тренеру кого ставить в состав!
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    azar800
    1449306165
    а что Широков такой великий футболист, по моему он просто писдобол, не понимаю этого ажиотажа вокруг него
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    REDWHITE_
    1449379652
    вот он - питерский админ ресурс))) аха-ха Мудко:" Вернусь из Цюриха, поговорю с РФС, почему бомжатник не на первом месте")))))
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    ologreds
    1694996669
    numo450759
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