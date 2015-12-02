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    • Воробьев: «Гинер – достойный кандидат на пост главы новой мировой ассоциации»

    Воробьев: «Гинер – достойный кандидат на пост главы новой мировой ассоциации»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что Евгений Гинер будет хорошим кандидатом на пост мировой ассоциации, которую было решено создать на форуме ведущих футбольных лиг мира.

    "Если скандалы в ФИФА будут продолжаться, то шансы у этого сценария повышаются. G-14 в свое время уже порывалось создать подобную лигу, но тогда ФИФА и УЕФА были очень сильными организациями. А сейчас, когда они раздираются противоречиями, это вполне реально. Не исключено, что в перспективе клубы будут доминировать.

    Насколько этот проект будет эффективен для футбола, можно будет понять только в дальнейшем. Посмотрим, как эта лига будет взаимодействовать с другими клубами, как будет налажена система взаимодействия с ними. Создать лигу – это первый шаг. Выводы можно будет делать, когда ассоциация просуществует пару-тройку лет. Также это будет зависеть от того, кто станет новым президентом ФИФА. Многое зависит от личности. Если это будет Джанни Инфантино, который хорошо знает профессиональный футбол, – это один сценарий. Если это будет кто-то из представителей африканского, азиатского континента – другой.


    Кого я хотел бы видеть во главе новой ассоциации? Я знаю нескольких очень достойных президентов ведущих клубов. Спектр кандидатов широкий. Когда определится круг, тогда и можно будет говорить, кто лучше. Евгений Гинер тоже хороший кандидат", — сказал Воробьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2015 16:27
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    Комментарии (3)
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    С-Пб on-line
    1449065392
    Они мешкаться не будут, вслед за платини и блатером пойдёт
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    FanatSerj
    1449077000
    Ох развалят мировой футбол, довыеживаются, будет потом по два чемпионата мира по разным версиям, три чемпионата Европы, а ЛЧ и ЛЕ так вообще сгинут
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    ologreds
    1694996675
    numo450668
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