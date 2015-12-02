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    • Кубок Италии. «Милан» в дополнительное время справился с «Кротоне» и другие результаты

    Кубок Италии. «Милан» в дополнительное время справился с «Кротоне» и другие результаты

    В матче 1/16 Кубка Италии «Милану» понадобилось 120 минут, чтобы обыграть «Кротоне». Основное время завершилось со счетом 1:1 – отличились Луис Адриано и Анте Будимир. В дополнительных таймах миланцы сумели дважды поразить ворота соперника усилиями Бонавентуры и Ньянга.

    В других встречах этой стадии «Специа» переиграла «Салернитану», а «Торино» разгромил «Чезену».

    Кубок Италии. 1/16 финала

    Милан – Кротоне – 3:1 (0:0; 1:1)

    Голы: 1:0 – Адриано, 47; 1:1 – Будимир, 68; 2:1 – Бонавентура, 105; 3:1 – Ньянг, 115.

    Специа – Салернитана – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Калайо, 13; 2:0 – Постиго, 33.

    Удаления: Калайо, 68; Эусепи, 90.

    Торино – Чезена – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гацци, 3; 2:0 – Моретти, 13; 3:0 – Лопес, 51; 3:1 – Касчоне, 67; 4:1 – Бенасси, 84.

    Календарь Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2015 01:39
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