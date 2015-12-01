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    Левандовски: «В «Баварии» есть кому забивать и кроме меня»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что на него не давит груз ответственности за забитые командой мячи. По мнению поляка, в этом плане ему гораздо легче, чем главному голеадору дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который на сегодняшний день возглавляет список бомбардиров Бундеслиги с 17-ю голами. Левандовски имеет в своем активе 14 точных ударов.

    «Обамеянг отличился уже 17 раз, однако бывают матчи, которые меняют все. В «Баварии» собрана большая группа игроков атаки, в которой каждый может забивать. Так что, я не ощущаю давления как форвард.

    Пока еще рано говорить, сколько нужно забить, чтобы тебя называться нападающим топ-уровня. 14 или 17 – недостаточно. По моему мнению, нужно забивать вдвое больше», – отметил Левандовски.

    Источник: Goal.com

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    01.12.2015 05:48
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    Комментарии (2)
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    Шиина Маюри
    1449149363
    Правильно. Пусть Мюллер подкручивает себе статистику.
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    ologreds
    1694996684
    numo450521
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