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    Талалаев: «Рубин» заслужил ничью»

    Наставник нижегородской "Волги" Андрей Талалаев высказал свое мнение по поводу закономерности результата матча 17-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:2), а также прокомментировал эпизод со столкновением вратаря казанцев Рыжикова и хавбека красно-белых Промеса.

    «Отступать "Рубину" было некуда. Все понимали, что с таким составом нужно двигаться вперед. Посмотрите на их настрой: все очки в последних матчах вырываются в борьбе. И сегодня они заслужили ничью. На старте все ждали другого "Рубина". Мы все – заложники своих ожиданий, отсюда и пошли смены тренеров и так далее. Нужно ли было давать красную Рыжикову? По мне – да», – заявил Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 01:59
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1448925159
    Вот именно что ДА-так о какой ничье идет вообще речь?
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    ologreds
    1694996686
    numo450507
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