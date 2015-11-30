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    Сафонов: «Все будет зависеть от того, появится ли на поле Карадениз»

    Известный агент, президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Рубин" будет принимать в Казани "Спартак".

    "Мой прогноз: 1:2. Поставлю на красно-белых, но в этом матче все будет зависеть от того, появится ли на поле Гекдениз Карадениз. Да и "Рубин" после еврокубков будет не таким свежим, как гости из Москвы. В концовке чемпионата это сказывается", - сказал Сафонов.

    Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги "Рубин" - "Спартак" состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2015 18:11
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