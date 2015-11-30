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    Ари отказался продлить контракт с «Краснодаром»

    Нападающий «Краснодара» Ари отклонил предложение клуба о продлении контракта. Однако, переговоры клуба с агентом футболиста Оливером Кабреру продолжаются.

    Напомним, что действующий контракт действует с августа 2013-го года до июля 2016-го. По словам агента, к Ари проявляют интерес московские клубы, но какие именно – не уточнил.

    В текущем сезоне Ари провел за «быков» в Премьер-лиге 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. В Лиге Европы на его счету девять матчей, в которых он забил один гол.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.11.2015 17:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +354

      REDAT 1 декабря 2015, 18:54

      Вот хрен, взял и предал "Краснодар" думает, что у "Спартака" будет лучше!Желаю тебе Ари неудачи!!!!!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +20

      valexa 30 ноября 2015, 21:07

      Нет гражданства предателю

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 30 ноября 2015, 18:36

      Большая (Ари) ошибка-в спартаке опять сдаст

      0
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      Рейтинг: +22

      XhamaX > 1bear 1 декабря 2015, 01:08

      Почему в Краснодаре многие полусписанные игроки начинают играть и давать результат? Тот же нап сборной Армении в Краснодаре наколотил норм голов. Думали без него никак а Вандерсон в том же сезоне догнал его за пол года. И Мамаева уже в всерьёз не воспринимали да Широкова туда же провожали но нет играют ребята. Над Смоловым ржали в межсезонье

      0
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 30 ноября 2015, 18:30

      Спасибо ему, но уже пора своих подтягивать.

      1
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 30 ноября 2015, 18:30

      Уверен что не пойдёт ни в какой столичный клуб...думаю зарубежном чемпионате будет играть Англия или....

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ > FC Terek-95 30 ноября 2015, 21:30

      Какая Англия? Ари как раз таки уровень российского чемпионата.

      -2
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 30 ноября 2015, 18:14

      Может в ЦСКА? Спартак наврятли пойдет, Динамо на российскую молодежь ориентируется, либо Локомотив либо ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > CSKA-39- 30 ноября 2015, 18:16

      Хотя возраст ....

      1
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