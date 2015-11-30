Сафонов: «Сейчас футболистов «Динамо» должно прорвать»

Известный агент, президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Динамо" будет принимать "Локомотив".

"Мой прогноз: 2:1. Рискну предположить, что бело-голубые смогут дожать своего соперника. Плюсом "Динамо" будет то, что команда имеет больше времени на подготовку и окажется свежее. Последние игры им не особо везло, так что сейчас футболистов должно прорвать", - сказал Сафонов.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Локомотив" состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.