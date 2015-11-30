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    Сафонов: «Сейчас футболистов «Динамо» должно прорвать»

    Известный агент, президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Динамо" будет принимать "Локомотив".

    "Мой прогноз: 2:1. Рискну предположить, что бело-голубые смогут дожать своего соперника. Плюсом "Динамо" будет то, что команда имеет больше времени на подготовку и окажется свежее. Последние игры им не особо везло, так что сейчас футболистов должно прорвать", - сказал Сафонов.

    Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Локомотив" состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2015 17:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6335

      порт 30 ноября 2015, 17:50

      Пурген им в помощь.

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      Рейтинг: +50

      valeh172 > порт 30 ноября 2015, 18:25

      Какой там пурген, тут только скипидар поможет

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 30 ноября 2015, 17:49

      Как их без главного звездуна провать может?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 ноября 2015, 17:44

      И смех и слёзы.....не хватает любви)))

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 30 ноября 2015, 17:37

      Вставьте им в попы анальные пробки,чтобы последствия "прорыва"
      не испортили газон

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 30 ноября 2015, 17:24

      Если не ошибаюсь их каждый тур должно прорвать, но только ни как.

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