Сафонов: «Краснодару» надо подтягиваться вверх в турнирной таблице»

Известный агент, президент "СА-Футбольное агентство" Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 17-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» будет принимать на своем поле «Ростов».

«Мой прогноз: 2:1. «Краснодару» надо сейчас подтягиваться вверх в турнирной таблице, чтобы по итогам сезона попасть в еврокубки. "Ростов" - это крепкая команда, но вряд ли она наберет очки на выезде. "Быки" дома всегда показывают футбол хорошего уровня», - сказал Сафонов.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» - «Ростов» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.