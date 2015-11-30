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    Принц Иордании готов полностью раскрыть отчетность ФИФА

    Претендент на пост главы ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн готов сделать отчетность организации полностью прозрачной в случае своего избрания.

    «Я полностью раскрою отчетность. Я считаю, что люди имеют право знать. Заработная плата, финансы – все эти вещи должны быть открытыми. Люди хотят, чтобы эта информация была прозрачной. Мы должны быть открытыми и прозрачными не на словах, а на деле. Нам необходимо иметь новый взгляд на то, как мы работаем», – заявил Аль-Хусейн.

    Напомним, что выборы президента ФИФА пройдут в феврале будущего года.

    Источник: Р-Спорт

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    30.11.2015 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 ноября 2015, 18:34

      Принцессе он может открыть точно

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 ноября 2015, 17:46

      А они чё, под чёрным флагом работали?

      0
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