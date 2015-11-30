Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кузьмин: «Спартак», как обычно, лихорадит»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился своими впечатлениями от игры столичного «Спартака» в нынешнем сезоне.

    «Спартак», как обычно, лихорадит, скажем так. Начало сезона вроде хорошее, потом провал. Какой год уже ожидания... Пресса много пишет, разговоры ведутся. Но, честно говоря, не хочется другую команду обсуждать. Последнюю игру «Спартака» с «Краснодаром» не видел, но говорят, что хороший матч получился», - сказал Кузьмин.

    «Спартак» после 16 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе москвичей 26 очков. В матче 17-го тура «Спартак» на выезде сыграет с «Рубином». Игра состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2015 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 30 ноября 2015, 16:43

      Лихорадит прежде всего Федунчика

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11