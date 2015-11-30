Опрос: кто должен возглавить «Зенит»?

По окончании сезона «Зенит» покинет нынешний наставник Андреа Виллаш-Боаш. Успехи команды в Лиге чемпионов перекрываются осечками в Премьер-лиге, а также агрессивными высказываниями португальца. Уже известен ряд кандидатов, которые могут сменить скандального тренера на его посту.

«Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать главного претендента на пост наставника «Зенита» по мнению своих читателей.