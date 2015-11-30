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    Опрос: кто должен возглавить «Зенит»?

    По окончании сезона «Зенит» покинет нынешний наставник Андреа Виллаш-Боаш. Успехи команды в Лиге чемпионов перекрываются осечками в Премьер-лиге, а также агрессивными высказываниями португальца. Уже известен ряд кандидатов, которые могут сменить скандального тренера на его посту.

    «Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать главного претендента на пост наставника «Зенита» по мнению своих читателей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2015 15:32
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +22

      XhamaX 1 декабря 2015, 01:52

      Но говорят он мягкий в Кубани был они тогда пытались за медали бороться после 1 половины . Да и в лиге чемпионов с Бате он тоже мягко в плеофф выводил.

      0
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      Рейтинг: +22

      XhamaX > XhamaX 1 декабря 2015, 01:54

      Блин, я про Гончаренко писал и планшет сел. И осталось только 2 часть писанины)

      0
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      Рейтинг: +20

      valexa 30 ноября 2015, 21:33

      Сэр Алекс Фергюсон

      0
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 30 ноября 2015, 19:57

      аршавкина эндрю)) вот он им даст энтервью, один раз уже простили что будет дальше))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1368

      Taps 30 ноября 2015, 18:41

      Миллер продавит в верхах Кононова.

      0
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      Рейтинг: +22

      XhamaX > 3a zenit 1 декабря 2015, 01:40

      Отстаньте от наших , у нас все хорошо. Нам просто не мешайте лет 5 и будет норм клуб в лиге чемпионов от России за который будет не стыдно.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 ноября 2015, 18:37

      Анчелотти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 30 ноября 2015, 18:32

      Карпин-это для " посмеяться" ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      KKH 30 ноября 2015, 18:15

      Сергей Семак!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 30 ноября 2015, 17:39

      Федун

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 ноября 2015, 17:36

      Клопп

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 30 ноября 2015, 17:33

      Кержаков

      -1
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