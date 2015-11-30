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    Гарай готов завершить карьеру в «Зените»

    Защитник «Зенита» Эсекиель Гарай признался, что готов завершить свою карьеру в составе клуба из Санкт-Петербурга.

    «Как вы знаете, у нас с клубом подписан долгосрочный контракт. Я с удовольствием доиграю его до конца, поскольку мне нравятся и город, и теплая дружеская атмосфера в команде. Если клуб будет доволен результатами моей работы и захочет продлить соглашение, я с радостью останусь в «Зените» до конца карьеры», - признался Гарай.

    В текущем сезоне Гарай провел в составе «Зенита» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу. В Лиге чемпионов на счету аргентинца четыре матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    30.11.2015 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 30 ноября 2015, 18:40

      Данни стареет уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 ноября 2015, 17:43

      Одно из лучших приобретений в историю клуба

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