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    Первый матч на «ВТБ Арене» запланирован на октябрь 2017 года

    Директор проекта спортивной части «ВТБ Арена парк» Сергей Цыбин рассказал о текущем этапе строительства арены в Петровском парке.

    «Завершаем строительство железобетонных конструкций. Готовимся к монтажу стальных конструкций, которые будут нести на себе кровлю. Планируем приступить к монтажу инженерных систем в начале следующего года. А в октябре 2017 года - провести здесь матч в честь Льва Яшина.

    Экономическая ситуация отражается на общей обстановке. Занимаемся оптимизацией технических решений. Стараемся удержаться в бюджете. Все решения, которые влияют на комфорт зрителей, мы не меняем. Это удобные сидения, свет, звук. Поле будет натуральным», - рассказал Цыбин.

    Напомним, что в текущем сезоне «Динамо» занимает после 17 туров в турнирной таблице российской Премьер-лиги 11 строчку, имея в своем активе 19 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.11.2015 14:30
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