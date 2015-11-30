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    Жирков: «Желания уезжать куда-либо нет»

    Полузащитник «Динамо» Юрий Жирков признался, что планирует продлить контракт с московским клубом.

    «По семейным обстоятельствам вариант с «Зенитом» летом даже не обсуждался. У меня есть предложение от «Динамо» о продлении контракта. Зимой будет достаточно времени, чтобы сесть, все обсудить с семьей и принять решение. Скажу честно: желания уезжать куда-либо у меня нет», – заявил Жирков.

    По данным transfermarkt трансферная стоимость 32-летнего футболиста составляет четыре миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2015 14:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 ноября 2015, 17:41

      в таком возрасте еще что то хочет урвать сиди дома и читай книги учи матчасть

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 15:03

      Пенсионное скоро получать поедешь

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