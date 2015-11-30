Краснодарское дерби обслужит Безбородов

В понедельник были назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура российской премьер-лиги.

3 декабря (четверг)

«Амкар» - ЦСКА: судья - Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи - Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Мордовия» - «Терек»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Зенит» - «Уфа»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор - Игорь Синер (Омск).

4 декабря (пятница)

«Кубань» - «Краснодар»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Голубев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

«Спартак» - «Крылья Советов»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).

«Локомотив» - «Урал»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Ростов» - «Рубин»: судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).

«Динамо» - «Анжи»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).