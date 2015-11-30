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    Кокорин не сыграет с «Локомотивом»

    Форвард «Динамо» Александр Кокорин получил травму. Он вынужден будет пропустить сегодняшнее дерби с "Локомотивом". В следующем матче против «Анжи» 4 декабря, который станет для «Динамо» последним в этом году, его появление на поле также маловероятно.

    В текущем сезоне Кокорин принял участие в восьми матчах Премьер-лиги, в которых забил четыре гол. Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» - «Локомотив» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2015 13:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 ноября 2015, 16:49

      Так это хорошая новость!!Ура ура ура.

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 30 ноября 2015, 15:47

      он вообще в этом сезоне ни одного мало мальского отрезка не выдал, матч сыграет месяц лечится. Продавать его надо или на Смолова поменять, там из него футболиста сделают.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 30 ноября 2015, 15:05

      Здоровья.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 15:00

      Опять себе банный день устроил

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 30 ноября 2015, 14:04

      Что он есть, что нету - без разницы !

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